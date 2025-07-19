سفرة سياحية تنتهي بمأساة.. غرق شاب في بحيرة حمرين بديالى

شفق نيوز- ديالى

أفاد مصدر أمني في محافظة ديالى، يوم السبت، بمصرع شاب من محافظة كربلاء اثناء رحلة سياحية مع رفاقه ببحيرة حمرين شمال شرقي المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "شابا في الثلاثينبات من عمره قضى غرقا اثناء السباحة في بحيرة حمرين شمال شرقي ديالى، بعدما جاء من كربلاء برحلة سياحية مع 3 من رفاقه".

وأضاف أن "الشاب غرق في عمق البحيرة وحاولت فرق الانقاذ اسعافه، لكنه فارق الحياة فورا وتم نقل جثته الى الطب العدلي".

وكانت صحة ديالى قد كشفت في وقت سابق لوكالة شفق نيوز، عن تسجيل 64 حالة غرق في ديالى خلال النصف الاول من العام الحالي معظمها خلال الشهرين الأخيرين جراء ارتفاع دجات الحرارة، ما يدفع الكثيرين للسباحة في الأنهر.