"سفراء النظافة" ينقذون نهر دجلة من النفايات (صور)

شفق نيوز/ في الوقت الذي ينتشر فيه الإهمال بين أغلب مواطني العاصمة بغداد، وتنتشر الكثير من النفايات على ضفاف نهر دجلة والحدائق الموزعة على ضفاف، مع شبه انعدام لوجود سلال المهملات حتى في المناطق المرموقة من العاصمة، أخذ جمع من الشباب البغدادي، على عاتقهم تنظيف بغداد بحملة تطوعية، محاولة منهم لإنقاذ النهر.

وبستراتهم ذات اللون الأخضر المصّفر، يجول العشرات من الشباب من كلا الجنسين، عند شاطئ دجلة قرب جسر الأحرار من جهة الرصافة بالعاصمة بغداد، وهم يهمّون بتنظيف جرف النهر من النفايات، ويحثون الخطى بجمع تلك النفايات بأكياس بلاستيكية وابعادها عن النهر والتخلص منها بشكل نهائي.

"سفراء النظافة" هو الاسم الذي أطلقوه على أنفسهم في حملة تنظيفهم، وراحت كاميرا وكالة شفق نيوز، تجول بينهم وتوثق حملتهم لإنقاذ دجلة.