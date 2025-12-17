"سفراء السلام".. وفد شبابي من كوردستان يزور البصرة لـ"تعزيز التقارب الثقافي"

شفق نيوز- البصرة

زار وفد شبابي من إقليم كوردستان، ضم ممثلين عن محافظات السليمانية ودهوك وأربيل وحلبجة، محافظة البصرة، اليوم الأربعاء، ضمن مبادرة "سفراء السلام نحو السهول"، بهدف تعزيز التقارب الثقافي والاجتماعي بين أبناء البلد الواحد، والاطلاع الميداني على الواقع الثقافي والسياحي.

وقال النائب الإداري لمحافظ البصرة، ماهر العامري لوكالة شفق نيوز: إن "البصرة تفتح أبوابها لجميع العراقيين، خاصة ما شهدته مؤخراً من قفزة عمرانية تجعلها محطة مهمة من محطات السياحة في البلاد".

وأضاف أن "الإخوة من المحافظات الشمالية ضيوف أعزاء علينا، والبصرة مدينتهم الثانية، وهي متاحة لهم في كل مناطقها وشوارعها ومعالمها السياحية والأثرية، ونحن نعتز كثيراً بمثل هكذا مبادرات تعزز أواصر التواصل والترابط بين أبناء البلد الواحد وتقوي ثقافة السياحة الداخلية".

وتابع، أن "هذه الزيارة تندرج ضمن إطار جهود تعزيز التواصل بين مختلف المحافظات العراقية ونشر ثقافة السياحة الداخلية، فضلاً عن الاطلاع على المشاريع العمرانية والخدمية التي تشهدها البصرة، والتي تعكس التطور المستمر في البنية التحتية وتؤكد مكانة المحافظة كوجهة سياحية وثقافية مهمة في العراق".