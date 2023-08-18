"سفراء التنظيف".. 100 شاب وفتاة ينظفون ضفاف دجلة في بغداد (صور)

شفق نيوز/ أطلقت مجموعة من الشباب والبنات، اليوم الجمعة، حملة لتنظيف ضفاف نهر دجلة تحت مسمى "سفراء النظافة"، وسط العاصمة بغداد.

وتجولت كاميرا وكالة شفق نيوز مع أعضاء الحملة والذين يتجاوز عددهم (100) شاب وشابة، ويطلقون على أنفسهم "سفراء النظافة"، وهم يقومون بحملة لإزالة المخلفات البلاستيكية على ضفاف نهر دجلة عند جسر الجادرية، وسط بغداد.

ووثقت الكاميرا حمل المشاركين في الحملة التطوعية المكانس واكياس تنظيف ورفع هذه المخلفات وتنظيف المنطقة.

وبيّن المشاركون في الحملة أن "الهدف من حملتهم هو توعية المواطنين بالملوثات وأضرار رمي القناني البلاستيكية على ضفاف النهر واظهاره بمنظر يليق بنهر دجلة ومكانته لدى العراقيين".