سفارة العراق بدمشق تنفي إغلاق منفذ القائم الحدودي مع سوريا

شفق نيوز- دمشق

نفت سفارة جمهورية العراق في دمشق، اليوم الأربعاء، صحة الأنباء التي تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إغلاق منفذ القائم الحدودي مع سوريا، مؤكدة استمرار الحركة الاقتصادية وحركة المسافرين بين البلدين.

وأوضحت السفارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن هيئة المنافذ الحدودية أصدرت توضيحاً بهذا الشأن، بيّنت فيه أن المنفذ يشهد انخفاضاً مؤقتاً في أعداد الوافدين نتيجة الزيارة الأربعينية، على أن تعود حركة المسافرين والنقل التجاري إلى الارتفاع بعد انتهاء الزيارة.