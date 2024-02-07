سفارة الصين في بغداد تصدر توضيحاً بشأن إلغاء الوثائق القنصلية

شفق نيوز/ قررت سفارة جمهورية الصين الشعبية لدى بغداد، يوم الأربعاء، إلغاء الوثائق القنصلية التي لم يتم تسلمها بعد مرور عام كامل على موعد تسليمها.

وذكرت السفارة في بيان اليوم، بأن السفارة سوف تقوم بإلغاء الوثائق القنصلية المكتملة التي لم يتم تسلمها بعد مرور سنة كاملة عن موعد تسليمها، هذه الوثائق تشمل (جواز السفر- وثيقة السفر - أوراق التصديق- سمات الدخول ) اذا كنت قد تقدمت الى مكتب القنصلية في السفارة لأحد هذه الوثائق المعتمدة قبل 1 فبراير 2023 ولم يتم تسلمها حتى الوقت الراهن يرجى الاتصال بنا قبل 1 مارس 2024.

وأوضحت انه إذا لم يتم التواصل ضمن الإطار الزمني المحدد، فتكون جميع النتائج المترتب عن إلغاء الوثائق القنصلية على عاتق طالب الاستحصال.

من الآن فصاعدا وامتثال للقوانين و اللوائح ذات الصلة سوف تتعامل السفارة مع الوثائق القنصلية التي لم يتم تسلمها لمدة تزيد عن سنة كاملة بشكل مناسب بدون إصدار إشعارات إضافية.