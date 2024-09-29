"سعيا وراء الرشاقة".. مواطن عراقي يفارق الحياة في صالة عمليات سوريّة

شفق نيوز/ أفاد مصدر طبي في محافظة كركوك، يوم الاحد، ان عراقيا توفي بسبب خطأ طبي أثناء خضوعه لعملية جراحة "قص المعدة".

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "شابا ثلاثينيا من اهالي محافظة كركوك سكنة قضاء الحويجة (55كم جنوب غربي كركوك)، توفي تحت أيدي طاقم طبي في سوريا".

وأضاف المصدر؛ أن "المواطن العراقي قد وصل قبل يومين إلى العاصمة السورية دمشق لإجراء عملية جراحية لقص معدته وكان برفقته أحد اقاربه".

وتابع أن "الشاب وأثناء إجراء العملية توفي لأسباب مجهولة ولعدم وجود طيران بين العراق وسوريا فإن الجثة تم نقلها الى العراق عبر الحدود المشتركة وأن ذوي المتوفي تسلموا الجثة من الجانب السوري عند نقطة الحدود العراقية بعد اتمام عملية استلام وتسليم الجثة".

وأشار إلى ان "تحقيقا فتح بالحادثة بعد ان وثقت الشرطة السورية تفاصيل الحادث وفتح تحقيق بالحادثة".