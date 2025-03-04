سعرها زهيد وضررها كبير.. منتجات غير صحية تنتشر في الأنبار ومطالبات بمنعها

شفق نيوز/ وجه مواطنون في الأنبار، يوم الثلاثاء، نداءً إلى وزارة الصحة العراقية والجهات الرقابية في المحافظة، مطالبين بتكثيف الجولات التفتيشية على الأسواق، للحد من انتشار منتجات غير صحية تشكل خطراً كبيراً على صحة المستهلكين.

وأشار مواطنون في أحاديثهم لوكالة شفق نيوز، إلى أن بعض هذه المنتجات، مثل العصائر الملونة المعبأة في أكياس النايلون والتي تباع على الأرصفة وفي الأسواق الشعبية، قد تحتوي على مواد صناعية ضارة، تسبب مشكلات صحية خطيرة، خاصة للأطفال، مطالبين بإجراءات صارمة لمنع بيعها.

وحذر ناشطون من أن تكلفة علاج الأمراض الناتجة عن استهلاك هذه المنتجات تفوق بكثير سعرها الزهيد، حيث قال أحدهم "الناس تشربها بفلس ونص (بسعر زهيد)، لكن علاج أضرارها يحتاج إلى دفاتر (آلاف الدولارات)"، في إشارة إلى التكاليف الباهظة للعلاج بعد التعرض لمضاعفات صحية.

وأكد المواطنون أن حملات الرقابة لا يجب أن تُعتبر قطعاً لأرزاق البائعين، بل حمايةً لصحة المستهلكين، داعين الجهات المعنية إلى اتخاذ إجراءات فورية لمنع بيع المنتجات غير المطابقة للمواصفات الصحية.

من جانبه، أكد إعلام قائممقامية الرمادي، لوكالة شفق نيوز، تشكيل لجان رقابية متخصصة لمتابعة المنتجات الغذائية المتداولة في الأسواق، والتأكد من مطابقتها للمواصفات الصحية، إضافة إلى مراقبة الأسعار وضبط أي تجاوزات تؤثر على صحة المواطنين.

وأضاف "جاء هذا الإجراء استجابةً لمطالبات الأهالي بضرورة تشديد الرقابة على المنتجات غير الصحية، خاصة تلك التي تُباع بأسعار زهيدة في الأسواق الشعبية وعلى الأرصفة، مثل العصائر الملونة المعبأة بأكياس النايلون وغيرها من المواد التي قد تحتوي على مكونات ضارة".

ودعت القائمقامية، المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق ببيع المنتجات غير المطابقة للمعايير الصحية، مؤكدةً أن اللجان ستباشر جولاتها الميدانية في الأسواق لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.