سعرها زهيد وضررها كبير.. منتجات غير صحية تنتشر في الأنبار ومطالبات بمنعها

سعرها زهيد وضررها كبير.. منتجات غير صحية تنتشر في الأنبار ومطالبات بمنعها
شفق نيوز/ وجه مواطنون في الأنبار، يوم الثلاثاء، نداءً إلى وزارة الصحة العراقية والجهات الرقابية في المحافظة، مطالبين بتكثيف الجولات التفتيشية على الأسواق، للحد من انتشار منتجات غير صحية تشكل خطراً كبيراً على صحة المستهلكين.
وأشار مواطنون في أحاديثهم لوكالة شفق نيوز، إلى أن بعض هذه المنتجات، مثل العصائر الملونة المعبأة في أكياس النايلون والتي تباع على الأرصفة وفي الأسواق الشعبية، قد تحتوي على مواد صناعية ضارة، تسبب مشكلات صحية خطيرة، خاصة للأطفال، مطالبين بإجراءات صارمة لمنع بيعها.
وحذر ناشطون من أن تكلفة علاج الأمراض الناتجة عن استهلاك هذه المنتجات تفوق بكثير سعرها الزهيد، حيث قال أحدهم "الناس تشربها بفلس ونص (بسعر زهيد)، لكن علاج أضرارها يحتاج إلى دفاتر (آلاف الدولارات)"، في إشارة إلى التكاليف الباهظة للعلاج بعد التعرض لمضاعفات صحية.
وأكد المواطنون أن حملات الرقابة لا يجب أن تُعتبر قطعاً لأرزاق البائعين، بل حمايةً لصحة المستهلكين، داعين الجهات المعنية إلى اتخاذ إجراءات فورية لمنع بيع المنتجات غير المطابقة للمواصفات الصحية.
من جانبه، أكد إعلام قائممقامية الرمادي، لوكالة شفق نيوز، تشكيل لجان رقابية متخصصة لمتابعة المنتجات الغذائية المتداولة في الأسواق، والتأكد من مطابقتها للمواصفات الصحية، إضافة إلى مراقبة الأسعار وضبط أي تجاوزات تؤثر على صحة المواطنين.
وأضاف "جاء هذا الإجراء استجابةً لمطالبات الأهالي بضرورة تشديد الرقابة على المنتجات غير الصحية، خاصة تلك التي تُباع بأسعار زهيدة في الأسواق الشعبية وعلى الأرصفة، مثل العصائر الملونة المعبأة بأكياس النايلون وغيرها من المواد التي قد تحتوي على مكونات ضارة".
ودعت القائمقامية، المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق ببيع المنتجات غير المطابقة للمعايير الصحية، مؤكدةً أن اللجان ستباشر جولاتها الميدانية في الأسواق لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.