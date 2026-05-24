أسعار المواشي تشتعل في بابل مع اقتراب عيد الأضحى (صور)

شفق نيوز- بابل

تشهد أسواق المواشي في محافظة بابل ارتفاعاً ملحوظاً في الأسعار، بالتزامن مع اقتراب عيد الأضحى وزيادة الطلب على شراء الأضاحي، وسط تفاوت واضح في الأسعار بحسب الحجم والمواصفات.

وقال المواطن أبو حسن فالح، لوكالة شفق نيوز، إن "الإقبال على شراء المواشي بدأ يتصاعد مع قرب العيد، رغم أن حركة البيع ما تزال بسيطة مقارنة بالأيام التي تسبق المناسبة مباشرة"، مبيناً أن "أغلب المشترين يبحثون عن أضاحٍ تتناسب مع قدرتهم المادية وتتوفر فيها الشروط الشرعية والصحية".

وأضاف أن "أسعار الأضاحي تبدأ من نحو 400 ألف دينار، وقد تصل إلى مليون دينار أو أكثر، اعتماداً على حجم الذبيحة ومواصفاتها وسلامتها من الأمراض أو العاهات"، موضحاً أن "المشترين يحرصون على اختيار الأضحية السليمة والمطابقة للشروط".

وأشار إلى أن الارتفاع الحالي في الأسعار يعود إلى زيادة الطلب خلال موسم العيد والمناسبات الدينية، إلى جانب قلة المواشي المستوردة في الأسواق المحلية، ما تسبب بزيادة الضغط على المعروض وارتفاع الأسعار.

ورغم هذه الزيادات، يواصل عدد من الأهالي التوجه إلى الأسواق لشراء الأضاحي استعداداً للعيد، في ظل حرصهم على إحياء الشعائر الدينية، مع اختلاف الخيارات بحسب الإمكانات المادية لكل عائلة.

يذكر أن السليمانية قد شكت في وقت سابق، من تراجع حركة شراء المواشي بشكل كبير بأسواق، مقارنة بالسنوات الماضية، وسط ارتفاع ملحوظ في أسعار الحيوانات مع اقتراب عيد الأضحى.