أسعار اللحوم تشيط غضب الأهالي جنوبي العراق

شفق نيوز / أبدى العديد من المواطنين في محافظتي ذي قار والمثنى، يوم السبت، امتعاضهم من ارتفاع أسعار اللحوم بشكل فاحش في الأسواق المحلية.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن "سعر كيلوغرام واحد من لحم الأبقار ارتفع إلى 16 ألف دينار، ، فيما بلغ سعر كيلو غرام لحم الأغنام إلى 22 الفاً".

ولفت إلى أن الأسعار السابقة كانت لا تتجاوز 12 الفا للكيلوغرام الواحد، بينما سعر كيلوغرام واحد من اللحم الخاص بالأغنام كان يبلغ 14 ألف دينار.

وبحسب مختصين، تحدثوا للوكالة، فإن "ارتفاع الأسعار يأتي نتيجة شحة الماشية في السوق المحلية، فالعراق يستورد ماشية اللحوم من تركيا وإيران، وفي الآونة الأخيرة حصلت فيهما شح لذلك أدى لارتفاع الأسعار، فضلا عن قيام بعض التجار بشراء ماشية كثيرة من السوق وترحيلها للبر هناك، وذلك لقرب حلول شهر رمضان".

و استمرت أسعار اللحوم الحمراء من الأغنام والعجول بالارتفاع لتصل في بعض المناطق في العاصمة بغداد الى 20 الف دينار للكيلو غرام الواحد وهي المرة الاولى التي يصل هذه السعر لهذا المستوى على مر السنين الماضية، بالرغم من انخفاض أسعار المواد الغذائية تدريجيا مع انخفاض أسعار الدولار