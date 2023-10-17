أسعار السمك ترتفع مجدداً والسبب إجراء حكومي "منقوص" (صور)

شفق نيوز/ تشهد أسعار السمك في العاصمة بغداد، ارتفاعاً ملحوظاً مجدداً، بعد أن كانت الأسعار بـ"المتناول"، وفق رؤية مواطنين، فيما يكشف باعة عن سبب هذا الارتفاع الجديد.

ووثقت عدسة وكالة شفق نيوز، التي تجولت في أسواق بغداد، ارتفاع أسعار الأسماك التي وصلت بين 6500- 7500 دينار للكيلوغرام الواحد.

ويوضح أصحاب محال لبيع الأسماك ان هذا الارتفاع جاء نتيجة اغلاق وزارة الموارد المائية عدداً من بحيرات الأسماك وفق عملها لترشيد استخدام المياه في الأنهر.

ويطالب مواطنون التقتهم وكالة شفق نيوز بـ"مراقبة الأسعار سواء لأسعار الأسماك أو غيرها"، لافتين إلى أن "الإجراءات الحكومية بمعالجة وضع معين يمكن أن يكون لها أضرار جانبية أخرى مثل إغلاق بحيرات الأسماك من قبل الوزارة، لكن المواطن هو من يدفع ثمن ذلك عبر ارتفاع أسعار الثروة السمكية وهو ما يستوجب اكمال الخطوة هذه بمنع ارتفاع أسعار السوق".