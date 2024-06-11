أسعار السمك ترتفع بالتزامن مع ردم أكثر من 270 حوضا في كركوك

شفق نيوز/ تشهد أسواق كركوك ارتفاعا في أسعار السمك، فيما عزا مستهلكون أسباب الارتفاع إلى ردم أحواض الأسماك كونها مخالفة للتعليمات.

وقال مدير زراعة كركوك، زهير علي، لوكالة شفق نيوز، إن "اللجنة المشكلة في المحافظة تمكنت خلال الفترة الماضية من ردم 272 حوضاً لتربية الأسماك وجميعها في قضاء داقوق (35 كم جنوب كركوك)، كانت قد بنيت بصورة غير قانونية ولم تمنح الإجازات الرسمية".

وأضاف علي، أن "الأحواض المجازة رسمياً من قبل دائرة زراعة كركوك هي 30، لكن العاملة 3 فقط، والبقية متوقفة لأسباب خاصة تعود لأصحاب الإجازات التي منحت".

من جهته؛ قال أحد باعة الأسماك في سوق احمد اغا ويدعى سمير عبدالله ، لوكالة شفق نيوز، أن "ارتفاع درجات الحرارة لم يؤثر على أسعار السمك حيث يتراوح سعر كيلو السمك بين 9 آلاف وصولا الى 11 الف دينار"، مشيرا إلى أن "ارتفاع الأسعار مرتبط بعملية زيادة الطلب على الأسماك المحلية في كركوك".

وأضاف أن "هدم الأحواض الخاصة بتربية الأسماك وخاصة احواض الأسماك في قضاء داقوق حيث ان سوق داقوق كان مركز تصدير السمك الى بغداد ومحافظات الجنوب ومحافظات اقليم كوردستان العراق".