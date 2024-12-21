أسطول من باصات النقل العام يدخل الخدمة في ذي قار

شفق نيوز/ أعلن محافظ ذي قار، مرتضى الإبراهيمي، يوم السبت، وصول أسطول متكامل من باصات النقل العام لتسييرها في شوارع مدينة الناصرية بدعم من وزارة النقل، في إطار تحسين الخدمات العامة في قطاع النقل والمواصلات.

وقال الإبراهيمي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "إعادة تفعيل قطاع النقل العام هي تجربة أولى لتعميمها مستقبلاً في جميع الوحدات الإدارية الأخرى لتسهم في التخفيف من الازدحامات الحاصلة وخدمة الشرائح ذات الدخل المحدود وكذلك الطلبة".

وأشار إلى أن "إدارة المحافظة ستوفر عددا من السائقين من العاملين في نظام العقود من أجل انطلاق الحافلات والعمل بنظام النقل العام، والتي ستكون خطوة أولى من أجل تحسين الواقع الخدمي في قطاع النقل والمواصلات في عموم المحافظة".