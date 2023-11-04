أسطوانة تبخير العجلات تنهي حياة شاب عشريني في النجف

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني بمحافظة النجف، اليوم السبت، بوفاة شاب نتيجة انفجار شمالي المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن "شابا في العشرينات من عمره قتل داخل (مرآب لغسل السيارات) في ناحية الحيدرية شمالي النجف مركز المحافظة".

وبين المصدر، أن "سبب مقتل الشاب يأتي نتيجة انفجار أسطوانة تستخدم لتبخير دواخل العجلات اثناء غسلها"، لافتا إلى أن "قوة امنية طوقت مكان الحادث وقامت بنقل الجثة للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها".