أسرى حرب الخليج الثانية العراقيين يجددون المطالبة بحقوقهم التقاعدية (صور)

شفق نيوز/ تظاهر عدد من أسرى حرب الخليج الثانية عام 1990، يوم الاثنين، أمام وزارة الدفاع العراقية للمطالبة بحقوقهم التقاعدية المغيبة منذ أكثر من ثلاثة عقود، حيث شدد المتظاهرون الذين قدموا من محافظات عديدة على ضرورة صدور أمر ديواني جديد لاستحصال حقوقهم.

وأوضح ممثل المتظاهرين علاء محسن جاسم، في تصريح لوكالة شفق نيوز، أن "أسرى الخليج الثانية قدموا قبل أكثر من ثلاث سنوات معاملات إلى مديرية شؤون المحاربين في وزارة الدفاع بغية نيل حقوقهم التقاعدية".

وأضاف، أن "وزير الدفاع السابق جمعة عناد، كان قد أوعز بترويج معاملاتهم إثر صدور الأمر الديواني المرقم 262 المتعلق بحقوق الأسرى"، منوهاً إلى أنه "على الرغم من مضي سنوات على صدور القرار، إلا أن المعاملات ما تزال تخضع للعد والفرز والتدقيق".

بدوره أشار المتظاهر داخل بداي السلمان، في حديثه لوكالة شفق نيوز، إلى أن "عدد أسرى حرب الخليج يتجاوز عشرة آلاف شخص لم يحصلوا على حقوقهم التقاعدية"، متهماً وزارة الدفاع وهيئة التقاعد الوطنية بـ"التقصير في موضوع ترويج معاملات الأسرى".

وطالب المتظاهرون رئيس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، بالتدخل من أجل إنصافهم، لافتين إلى أن تظاهراتهم ستستمر لحين الاستجابة لمطلبهم المشروع في الحصول على راتب تقاعدي.