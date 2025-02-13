سرق أموال جباية الكهرباء.. شرطة البصرة تعتقل المتهم

شفق نيوز/ أعلنت قيادة شرطة البصرة، يوم الخميس، إلقاء القبض على متهم بسرقة حقيبة تحتوي على مبلغ مالي يعود لموظفي دائرة جباية الكهرباء، أثناء توجههم لإيداع المبالغ المحصلة في مصرف الرافدين.

وذكرت القيادة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "عملية القبض جاءت بعد تشكيل فريق عمل مختص يضم نخبة من الضباط والمنتسبين ومفارز المعلومات، و تم تحديد هوية المتهم ومكان تواجده".

وأوضحت أن "عمليات التحري والمتابعة الدقيقة، مكنت الشرطة من إلقاء القبض على السارق، الذي اعترف صراحةً بسرقة مبلغ 37 مليون دينار عراقي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، تمهيدًا لإحالته إلى القضاء لينال جزاءه العادل وفق القانون".