سرقة أكثر من نصف مليار دينار من مصرف حكومي في بغداد

شفق نيوز- بغداد

كشف مصدر مطلع، اليوم الثلاثاء، عن تعرض أحد فروع مصرف الرافدين "الحكومي" في العاصمة بغداد لعملية سرقة مبالغ مالية كبيرة تُقدّر بأكثر من نصف مليار دينار عراقي.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن ملابسات عملية السرقة ما تزال غير واضحة حتى الآن، إذ لم تُعرف آلية تنفيذها أو الجهات المتورطة فيها، سواء من المتهمين أو المتواطئين، فضلاً عن كيفية سحب هذه المبالغ من دون رصدها في حينها.

وأشار إلى أن الحادثة تكشف عن وجود خلل إداري وضعف في إجراءات الرقابة والمتابعة داخل الفرع المعني، ما يثير تساؤلات جدية بشأن مستوى الحوكمة المالية المعتمدة.

وبين المصدر أن ذلك يستدعي من الجهات الرقابية وهيئة النزاهة فتح تحقيق عاجل، وإجراء عمليات تفتيش ميدانية، والتحري عن تفاصيل الواقعة بهدف كشف الحقيقة ومحاسبة المقصرين والمتورطين حفاظاً على المال العام.