"سرقة كبرى".. محامو ذي قار يرفعون 900 شكوى قضائية ضد بلدية الناصرية

شفق نيوز/ أعلنت غرفة محامي ذي قار جنوبي العراق، اليوم الأحد، عن تحرك واسع لإقامة مئات الشكاوى الجزائية ضد بلدية مدينة الناصرية مركز المحافظة، مشيرة إلى تعرضها لـ "سرقة كبرى".

وقال منتدب الغرفة أشرف عبد الجليل لوكالة شفق نيوز، أن "غرفة نقابة المحامين قامت بالعمل منذ فترة 6 سنوات على تملك مقاطعة أرض (تبلغ 700 قطعة) لتوزيعها كقطع اراضي لمحامي ذي قار، إضافة إلى مديري المدارس والحراس القضائيين"، مبيناً أن "فريقاً من المحامين أكمل كافة إجراءات البلدية و تغيير الصنف والتسجيل العقاري والدوائر الاخرى، وقمنا بدفع كافة رسوم التخطيط والكتب والاجابات المطلوبة قانونياً في قضية التحويل".

وأضاف، أنه "بعد اكمالنا كافة الإجراءات القانونية لتملك المقاطعة تبين اختفاء 85 قطعة منها بحجة التجاوز، فقمنا بغض النظر عن تصرف البلدية"، موضحاً أن "عدد القطع قد انخفض من 700 قطعة أرض مخصصة للمحامين الى 200 قطعة أرض فقط لهم، ما شكل هذا الامر صدمة لنا".

وبين أن "الأصناف الأخرى المشاركة معنا بالمقاطعة أصبحت أعدادها هي: 69 قطعة لمديري المدارس، وحصة الحراس القضائيين أصبحت 100 قطعة أرض، وبقية عدد قطع المقاطعة لا نعلم اين اختفى".

وأشار إلى أن "توجيهات لجميع المحامين صدرت بتحريك 900 شكوى جزائية بمناطق مختلفة من العراق ضد بلدية الناصرية، وقد يشترك في هذه الشكوى كل 3 محامين بشكوى واحدة ".

واعتبر عبدالجليل، الذي عرض مجموعة وثائق تنشرها ادناه وكالة شفق نيوز، أن "غرفة نقابة المحامين في ذي قار تعرضت لسرقة الكبرى"، مؤكداً أن الغرفة "لن تبرح ويهدأ لها بال حتى تستعيد حقوقها المسروقة من قبل الفاسدين" على حد قوله.