سرقة قابلو يتسبب بحرمان مناطق من الكهرباء شمالي ذي قار

شفق نيوز/ افاد مصدر محلي بقضاء الشطرة شمالي محافظة ذي قار، اليوم الاحد، بتعرض احد القابلوات الكهربائية في القضاء للسرقة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان " مجهولين اقدموا على سرقة قابلو (33 ك ف) المغذي لمحطة شبعاد الثانوية في قضاء الشطرة شمالي محافظة ذي قار".

وبين المصدر، ان "هذه الأفعال الإجرامية لا تحصل الا نادرا في القضاء"، مؤكدا أن "حادث السرقة تسبب باطفاء التيار الكهربائي عن غالبية مناطق قضاء الشطرة".

في غضون ذلك تعرضت نافورة حديثة تم تشغيلها مؤخرا بقضاء سوق الشيوخ جنوبي محافظة ذي قار إلى عمليات تخريب وتشويه.

وشرح المهندس المقيم للمشروع أحمد عبيد في بيان، الأضرار الحاصلة بها، وهي: سرقة نوزل عدد/ ٢ ، اعمال تخريبية في النوزل الدوار المركزي، السباحة داخل حوض النافورة لأوقات متأخرة من الليل، استخدام مياه حوض النافورة لغسل اطارات السيارات والتكاتك والستوتات .