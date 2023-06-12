سرقة "قابلوات" تتسبب بقطع التيار الكهربائي عن الناصرية

شفق نيوز/ أعلن فرع توزيع كهرباء ذي قار (جنوبي العراق)، يوم الاثنين، انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق في مدينة الناصرية مركز المحافظة بسبب أعمال سرقة وتخريب للقابلوات الأرضية (33 و 11 KV) المغذية للمحطات الثانوية والأحياء السكنية.

وقال في بيان، ورد الى وكالة شفق نيوز، إن مجهولين أقدموا الليلة الماضية، على محاولة سرقة للقابلوين الأرضيين 33 ك.ف المغذيين لمحطتي النور واريدو الثانويتين والصادرين من محطة الناصرية الجديدة "الصناعية "132 / 33 ك.ف مما تسبب بخروج الخطين عن العمل وانقطاع التيار الكهربائي عن أحياء اريدو ، اور ، المدينة ، الگصة في صوب الجزيرة وسط مدينة الناصرية.

ودعا البيان، المواطنين للإبلاغ عن اي حالة سرقة قد يلاحظونها في مناطقهم شعوراً منهم بالمسؤولية للحد من حالات التخريب والأضرار بمصلحة المواطنين وحرمانهم من نعمة الكهرباء من قبل أصحاب النفوس الضعيفة.

كما دعا القوات الامنية الى أخذ دورها وذلك من خلال توفير الحماية الأمنية اللازمة لتلك القابلوات ومتابعة الجناة والقاء القبض عليهم لينالوا جزاءهم العادل وفقاً للقانون ويكونون عبرة لكل من تسول له نفسه الأضرار بالمال العام.