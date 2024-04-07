"سرقة القرن" في ديالى.. اعتقال موظفين اثنين أحدهما مسؤول

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ديالى، مساء اليوم الأحد، باعتقال متهمين اثنين بسرقة أموال التعويضات في المحافظة، أحدهما مسؤول في الحسابات.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "قوة أمنية اعتقلت مسؤول قسم الحسابات في محافظة ديالى، وموظفة معه، متهمين بقضية سرقة أموال التعويضات في المحافظة".

وأضاف المصدر أنه "تم نقل المعتقلين إلى مركز أمني للتحقيق معهما كونهما من المطلوبين لهيئة النزاهة في القضية".

وأشار الى أن "عدد المتهمين بالقضية وفقاً لتصريحات محافظ ديالى وكالة كريم علي آغا، خمسة موظفين، تم اعتقال اثنين منهم يوم أمس، واثنين آخرين اليوم، فيما لا يزال مكان المتهم الخامس غير معروف".

وكان مصدر مطلع، قد كشف يوم الخميس الماضي، عن تفاصيل اختفاء قرابة تسعة مليارات دينار، من ديوان محافظة ديالى، على غرار "سرقة القرن" الشهيرة في العراق.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "المبلغ الذي اختفى يعود لمبالغ التعويضات ويقدر بـ8-9 مليارات دينار، والمتورطين بسرقته ثلاثة موظفين فروا إلى جهة مجهولة".

وأوضح أن "السرقة تمت عن طريق صكوك صرفت تدريجياً منذ ثمانية أشهر، وآخرها مبلغ قيمته ثلاثة مليارات دينار، صرف قبل أيام".

وأشار المصدر، إلى أن "السرقة جرى كشفها من خلال تدقيق الحسابات ومطابقتها، تم فتح تحقيق عالي المستوى من قبل الجهات الرسمية لملاحقة الجناة".

وكان عضو لجنة النزاهة النيابية، عن محافظة ديالى، النائب رعد الدهلكي، قد تعهد بوقت سابق من اليوم، بفتح تحقيق عاجل في تفاصيل هذه الجريمة والتنسيق مع الجهات المعنية في هيئة النزاهة للوصول الى الجهات المتورطة فيها.