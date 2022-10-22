سرطان الثدي يطرق باب الرجال.. صحة النجف: سجلنا 7 إصابات

شفق نيوز/ كشفت مسؤولة قسم السيطرة على مرض السرطان بدائرة صحة النجف، سندس عبدالعالي، اليوم السبت، عن تسجيل إصابات بسرطان الثدي لدى الرجال في المحافظة.

وذكرت عبدالعالي في حديث خصت به وكالة شفق نيوز، ان "الفحوصات المختبرية المنظمة لاحصائيات المصابين بمرض سرطان الثدي أثبتت ارتفاع اعداد المصابين بهذا المرض الخطير إلى 7 اصابات بين صفوف الرجال في النجف"، مشيرة إلى أن "الاعوام الماضية لم نسجل أي اصابة واحدة بهذا المرض، وارتفاع الإصابات لهذا العدد يعتبر مؤشر خطر".

وبينت، أن "ظهور مرض سرطان الثدي لدى الرجال، يعود لعدة أسباب أبرزها استخدام الهرمونات بشكل غير صحيح طبيا في القاعات الرياضية التي باتت منتشرة في كل مكان، اضافة إلى ذلك ارتفاع نسبة السمنة بين الرجال، وتلوث البيئة المحيطة بنا جميعاً".

وحذرت عبدالعالي، "من عدم مراجعة الأشخاص الذين استخدموا حقن الهرمون في القاعات الرياضية للمؤسسات الطبية لغرض الفحص الطبي والاطمئنان من عدم اصابتهم بهذا المرض"، موضحة انه "ربما بات من المؤكد ارتفاع اعداد المصابين به خلال المرحلة المقبلة، اذا ازدادت عمليات الفحص الطبي بين صفوف الرجال وخاصة الذين يستخدمون الهرمون في القاعات الرياضية".

وأشارت مسؤولة قسم السيطرة على السرطان في صحة النجف، إلى أن "مرض سرطان الثدي بات يحتل المراتب الأولى بين أعداد الأمراض التي تصيب الإنسان في آخر الإحصائيات الطبية للعامين الأخيرين".