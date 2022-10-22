سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

سرطان الثدي يطرق باب الرجال.. صحة النجف: سجلنا 7 إصابات

Category: مجتـمع

Date: 2022-10-22T18:11:29+0000
سرطان الثدي يطرق باب الرجال.. صحة النجف: سجلنا 7 إصابات

شفق نيوز/ كشفت مسؤولة قسم السيطرة على مرض السرطان بدائرة صحة النجف، سندس عبدالعالي، اليوم السبت، عن تسجيل إصابات بسرطان الثدي لدى الرجال في المحافظة.

وذكرت عبدالعالي في حديث خصت به وكالة شفق نيوز، ان "الفحوصات المختبرية المنظمة لاحصائيات المصابين بمرض سرطان الثدي أثبتت ارتفاع اعداد المصابين بهذا المرض الخطير إلى 7 اصابات بين صفوف الرجال في النجف"، مشيرة إلى أن "الاعوام الماضية لم نسجل أي اصابة واحدة بهذا المرض، وارتفاع الإصابات لهذا العدد يعتبر مؤشر خطر".

وبينت، أن "ظهور مرض سرطان الثدي لدى الرجال، يعود لعدة أسباب أبرزها استخدام الهرمونات بشكل غير صحيح طبيا في القاعات الرياضية التي باتت منتشرة في كل مكان، اضافة إلى ذلك ارتفاع نسبة السمنة بين الرجال، وتلوث البيئة المحيطة بنا جميعاً".

وحذرت عبدالعالي، "من عدم مراجعة الأشخاص الذين استخدموا حقن الهرمون في القاعات الرياضية للمؤسسات الطبية لغرض الفحص الطبي والاطمئنان من عدم اصابتهم بهذا المرض"، موضحة انه "ربما بات من المؤكد ارتفاع اعداد المصابين به خلال المرحلة المقبلة، اذا ازدادت عمليات الفحص الطبي بين صفوف الرجال وخاصة الذين يستخدمون الهرمون في القاعات الرياضية".

وأشارت مسؤولة قسم السيطرة على السرطان في صحة النجف، إلى أن "مرض سرطان الثدي بات يحتل المراتب الأولى بين أعداد الأمراض التي تصيب الإنسان في آخر الإحصائيات الطبية للعامين الأخيرين".

related

وثيقتان.. صحة النجف تطيح بموظفين جدد لانتقادهم المحافظ على الفيسبوك

Date: 2022-07-25 10:47:01
وثيقتان.. صحة النجف تطيح بموظفين جدد لانتقادهم المحافظ على الفيسبوك

تعليق في فيسبوك يقصي مدير اعلام صحة النجف من منصبه

Date: 2022-07-21 09:50:17
تعليق في فيسبوك يقصي مدير اعلام صحة النجف من منصبه

4 وفيات و85 إصابة جديدة بكورونا في العراق

Date: 2020-05-05 19:31:28
4 وفيات و85 إصابة جديدة بكورونا في العراق

أرقام غير مسبوقة.. 60 وفاة و1385 إصابة بكورونا في العراق

Date: 2020-06-16 18:11:17
أرقام غير مسبوقة.. 60 وفاة و1385 إصابة بكورونا في العراق

الوطني الكوردستاني يرفض اتهام الكورد بتجريف احياء عربية في جلولاء

Date: 2022-04-27 17:31:34
الوطني الكوردستاني يرفض اتهام الكورد بتجريف احياء عربية في جلولاء

العراق يعلن 1553 اصابة جديدة و1766 حالة تعاف بكورونا ويكرر تحذيره من الشتاء

Date: 2020-12-16 11:46:47
العراق يعلن 1553 اصابة جديدة و1766 حالة تعاف بكورونا ويكرر تحذيره من الشتاء

إستقدام رئيس جامعة تكريت السابق ومساعده و22 عميد كلية

Date: 2022-08-24 05:54:51
إستقدام رئيس جامعة تكريت السابق ومساعده و22 عميد كلية

محافظة عراقية تعطل دوام مدارسها

Date: 2022-01-17 21:19:15
محافظة عراقية تعطل دوام مدارسها