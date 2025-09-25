أُسرة أوغندية تناشد السوداني بشأن جثمان ابنتها التي قضت بفاجعة حريق الكوت

شفق نيوز - بغداد

ناشدت أُسرة أوغندية قضت أبنتها بحادث حريق "الهايبر ماركت" في مدينة الكوت مركز محافظة واسط، اليوم الخميس، رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بإرسال جثمانها إلى أوغندا أو دفنها بالعراق.

وقالت الأسرة في مناشدة الى السوداني، "نحن أسرة عاملة متعففة نتقدم بنداء إنساني عاجل لكم يتعلق بالمواطنة الأجنبية (شميم)، التي راحت ضحية حادث الحريق المؤسف في أحد المراكز التجارية بمدينة الكوت".

وأضافت أن "الفقيدة من أوغندا، وجثمانها ما يزال مودعًا في الطب العدلي، فيما لا نمتلك أي وسيلة مادية لتسلم الجثمان أو إعادة نقلها إلى بلدها أو حتى دفنها في العراق".

وناشدت الأسرة السوداني بالقول "نرجو منكم اجراء ما يلزم لإعادة الجثمان إلى أوغندا أو إتمام دفنها على نفقة الدولة، صونًا لكرامتها ومواساةً للأسرة المكلومة".

وفي 16 تموز/ يوليو 2025، شهدت مدينة الكوت في محافظة واسط فاجعة إنسانية إثر اندلاع حريق هائل في بناية "الهايبر ماركت"، ما أسفر عن مصرع وإصابة العشرات من الأشخاص، مما أثار موجة من الغضب الشعبي والمطالبات بالتحقيق والمحاسبة.

وصادق رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، يوم الأحد 21 من شهر أيلول/سبتمبر الجاري، على نتائج اللجنة التحقيقية الخاصة بحادث الحريق الذي وقع في مدينة الكوت مركز محافظة واسط منتصف تموز الماضي، والذي أسفر عن وقوع خسائر بشرية ومادية.

وقرر السوداني إحالة كل من: محافظ واسط السابق، ومدير الدفاع المدني في المحافظة، ومدير بلدية الكوت السابق والحالي، ومدير توزيع كهرباء واسط، وجميع الموظفين المسؤولين عن رصد التجاوزات وترويج موافقة تزويد البناية بالتيار الكهربائي، إلى القضاء.