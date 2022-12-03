أسرة طالبة في ذي قار تطلق مناشدة الى وزير التعليم عبر شفق نيوز: انقذ حياة ابنتنا

شفق نيوز/ ناشدت أسرة في محافظة ذي قار، اليوم السبت، وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي، للتدخل وانقاذ حياة ابنتهم التي قالوا إنها وضعها الصحي في تدهور مستمر.

وأبلغت والدة الطالبة، فاطمة عبدالحسين، وكالة شفق نيوز، أن "ابنتها تخرجت من الصف السادس الإعدادي بمعدل 93.14 من اعدادية المتميزات للعام الدراسي 2021/2022، إلا أن خطأ بسيطاً وبسبب عدم معرفتنا باللوائح والتسرع بالتقديم، اضافة إلى عدم تعاون بعض الموظفين في الجامعات الأهلية بهذا الشأن كلفنا خسارة انتماء ابنتنا لكلية الطب البشري التي كانت تحلم بالدخول إليها".

وتابعت، أن "فاطمة باتت تعاني من وضع صحي حرج، بسبب عدم قبولها في كلية الطب، كونها من اعدادية المتميزات وأن القانون سمح لهم لغاية معدل 85 وهي لديها معدل 93.14"، مشيرة إلى انها، "رقدت لعدة ايام في المستشفى التركي، وقمت بإخراجها على مسؤوليتي الخاصة بوقت لاحق، بسبب عدم وجود مرافق لها، حتى اتمكن من رعايتها في المنزل".

واضافت، ان "فاطمة تعد من المتفوقات على مستوى مركز المحافظة، واننا نناشد وزير التعليم العالي، برعايته الابوية والتوجيه بتسهيل أمرها لدخول كلية الطب البشري، كونها يتيمة الاب، ولا معيل لها في الوقت الحالي".