أُسرة تُفجع بأطفالها الأربعة بحادث مروع على طريق بغداد - كركوك

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في ديالى، يوم الخميس، بمصرع واصابة 6 مدنيين جميعهم من أُسرة واحدة بحادث سير مروع شمالي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "رجلاً وزوجته اصيبا بجروح بليغة فيما لقي اطفالهم الأربعة مصرعهم جراء انقلاب مركبة (برادو) كانوا يستقلونها على طريق بغداد - كركوك قرب ناحية العظيم 60 كم شمال بعقوبة قرب معسكر (أشرف) سابقاً".

وبين أن "الأسرة التي تعرضت للحادث من سكنة محافظة بغداد - الاعظمية وكانت متجهة الى محافظة اربيل"

واضاف، المصدر ان "مفارز الاسعاف والدفاع المدني نقلت الضحايا الى الطب العدلي والمصابين الى المستشفى لتلقي العلاجات اللازمة، فيما اتخذت السلطات المرورية الإجراءات القانونية".

وتشهد ديالى واغلب المحافظات حوادث مرورية يومية لاسباب عدة ابرزها اهمال قواعد السلامة والزخم المروري والمشاكل الفنية في الطرق.