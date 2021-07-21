أُسرة بغدادية تلقى حتفها بحادث مروّع أثناء عودتها من رحلة في كوردستان

شفق نيوز/ افاد مصدر محلي يوم الأربعاء بمصرع 4 أشخاص من أُسرة واحدة على طريق موصل – بغداد قرب قضاء بيجي شمالي محافظة صلاح الدين.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن أُسرة مكونة من 5 أشخاص تعرضت لحادث مروري على طريق موصل- بغداد قرب قضاء بيجي ما سبب وفاة رجل وامرأتين وطفل اخر، مبينا ان سبب الحادث انقلاب سيارتهم .

وبين المصدر أن الأُسرة من سكان مدينة الكاظمية في بغداد كانت عائدة من دهوك بعد قضاء رحلة سياحية وعلاجية لرب الأسرة، مشيرا الى نقل الجثث الى بغداد .

وتشهد عدة محافظات حوادث مرورية مستمرة بسبب سوء منظومة الطرق او اهمال قواعد السلامة المرورية.