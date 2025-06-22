أسرة الضحية: القضاء العراقي يصدر حكم الإعدام بحق قاتل التدريسية سارة العبودة

شفق نيوز/ أعلنت أسرة التدريسية في جامعة البصرة كلية التربية الرياضية سارة العبودة، اليوم الأحد، صدور حكم بالإعدام شنقًا حتى الموت بحق المدان ضرغام عبد السالم نعمة التميمي، بعد إدانته بقتلها في العام 2024.

وقالت الأسرة لوكالة شفق نيوز، إن "الحكم صدر اليوم بعد أشهر من المناشدات و المتابعات والمطالبات بإقرار انتصارًا الى العدالة"، مشيدة بموقف القضاء واصفة إياه بـ "الصارم والعادل تجاه من ينتهك القانون والإنسانية".

وأثارت الحادثة في حينها، صدمة واسعة داخل المجتمع البصرة بشكل خاص والعراقي عامة، وأُثيرت مطالبات بإصدار حكم الإعدام بحق مرتكب الجريمة بعيدًا عن الضغوطات الخارجية، كون المحكوم تربطه علاقة عائلية بزوجة محافظ البصرة اسعد العيداني.