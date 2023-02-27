سرايا السلام تنتشر عند المطعم التركي ببغداد وتعترض قوة من الشرطة الاتحادية (صور)

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الإثنين، بانتشار سرايا السلام (الجناح العسكري للتيار الصدري) عند المطعم التركي وسط بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "سرية الانضباط العسكري انسحبت من المطعم التركي الواقع قرب جسر الجمهورية على جانب الرصافة واستلم الموقع من قبل قيادة الشرطة الاتحادية".

وأضاف أنه "عند استلام الموقع من قبل الشرطة الاتحادية قامت مجاميع من سرايا السلام بالانتشار بالموقع واعتراض الشرطة الاتحادية ومنعهم من الدخول الى الموقع مدعين ان المطعم التركي ضمن قواطع سرايا السلام".

واشار المصدر الى انه "لا يوجد اي حوادث او تصعيد في الوقت الحالي".