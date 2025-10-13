سرايا السلام ترفض زج اسم "الصدريين" في تظاهرات البصرة

شفق نيوز- البصرة

تشهد محافظة البصرة أجواءً مشحونة بالتوتر السياسي مع تصاعد وتيرة التظاهرات في عدد من مناطقها، في وقتٍ يرى فيه التيار الوطني الشيعي (الصدري)، أن توقيت هذه التحركات يثير تساؤلات عديدة حول أهدافها الحقيقية، رافضاً محاولة زج إسم الصدريين.

وقال المتحدث باسم "سرايا السلام" في البصرة سعد المالكي (الجناح العسكري للتيار) ، لوكالة شفق نيوز، إن "من يتابع ما يجري اليوم، من تظاهرات في محافظة البصرة، يلاحظ بوضوح أن هناك من يحاول استغفال المجتمع والدفع به إلى الشارع في توقيت بالغ الحساسية، قبل أيام من موعد الانتخابات".

ورأى المالكي، أن "اختيار منطقة الحيانية لتكون شرارة هذه التظاهرات ليس عشوائياً، بل يحمل رسالة واضحة تهدف إلى إيهام الرأي العام بأن التيار الوطني الشيعي هو من يقف خلف هذه التحركات، خصوصاً مع ما يُروَّج حول تمزيق صور بعض المرشحين في تلك المناطق".

وأضاف أن "إدخال منطقة التميمية على خط التظاهرات يشير إلى محاولة متعمدة لتأجيج الموقف"، موضحاً أن "التميمية تُعد من المناطق المعروفة بتأييدها للتيار الصدري، والزجّ بها في هذا التوقيت محاولة مكشوفة لتوجيه أصابع الاتهام نحو جهة بعينها"، على حد قوله.

وأشار المالكي، إلى أن "ما يجري في البصرة اليوم ليس سوى صراع انتخابي بامتياز، تستخدم فيه بعض القوى السياسية مطالب الناس ومعاناتهم كورقة ضغط ضد خصومها"، مبيناً أن "إثارة ملف الماء المالح في هذا الوقت بالتحديد رغم انحسار الأزمة، تكشف عن دوافع سياسية أكثر منها خدمية".

وختم حديثه بالقول إن "ما يحتاجه البصري اليوم، ليس دعوات للتظاهر في توقيت مشبوه، بل خطط واقعية وإرادة حقيقية لمعالجة الأزمات المتكررة في الماء والكهرباء والبنى التحتية، بعيداً عن لعبة الانتخابات التي لا تجلب سوى الانقسام والضياع".

وتشهد محافظة البصرة منذ أيام، تظاهرات متواصلة في مناطق التميمية والحيانية والعشار، تخللها حرق إطارات وقطع جزئي للطرق، احتجاجاً على تفاقم ملوحة المياه ومعاناة الأهالي من انعدام المياه الصالحة للشرب والاستخدام اليومي.