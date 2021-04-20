"سرايا السلام" تتوعد الصدريين بعقوبات ومساءلة

شفق نيوز/ توعدت قيادة سرايا السلام التابعة للتيار الصدري، يوم الثلاثاء، اشخاصاً من "الخط الصدري" ينوون الترشح للانتخابات خارج نطاق التيار بعقوبات ومساءلة قانونية.

وجاء في كتاب للقيادة موجه إلى الألوية كافة، واطلعت عليه وكالة شفق نيوز، "وردتنا معلومات تفيد بنية بعض الأشخاص التابعين الى الخط الصدري يرومون الترشيح للانتخابات البرلمانية القادمة كمرشحين مستقلين مدعين أن ذلك لا يخالف أوامر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ".

واضافت "من جانبنا نحن كقيادة الفرقة الخامسة لسرايا السلام نؤكد انه ليس هنالك أي مرشح غير المرشحين الذين سيتم اختيارهم من قبل اللجنة السباعية المكلفة بأمر الصدر".

وتابعت أن "اي اسم يطرح نفسه عن التيار المبارك سواء كان بعنوان مستقل او غيره يعتبر خارج اطار الكتلة الصدرية وسيعرض نفسه للعقوبة والمسائلة القانونية".