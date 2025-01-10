أسد يهاجم مربيه في المنزل شمالي كركوك ومجهولون يجهزون على مدني ببغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر طبي في محافظة كركوك، يوم الجمعة، أن مدنيا أصيب بجروح بسبب تعرضه إلى هجوم من قبل أسد، هو بعدته ويربيه.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مدنيا أصيب بجروح إثر قيام أسد يقوم بتربيته، بالهجوم عليه وسط منزله الواقع في حي رحيم آوه شمالي كركوك".

وأضاف أن "الهجوم حدث عندما كان المدني يحاول إدخال الأسد لمكانه الخاص"، مبينا أن "المدني نقل على إثرها إلى المستشفى وتم ضبط الأسد وإحكام رباطه في المنزل لمنع هروبه لخارجه".

وفي العاصمة بغداد، فتح مسلحون مجهولون نيران أسلحتهم باتجاه مدني ضمن منطقة الشعب ما أسفر عن مقتله في الحال.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن المسلحين لاذوا بالفرار، مشيرا إلى فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث.