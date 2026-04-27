أسد طليق يستنفر القوات الأمنية في ديالى (صورة وفيديو)

شفق نيوز- ديالى

أطلقت القوات الأمنية في محافظة ديالى، بعد منتصف ليل الاثنين، عملية بحث واسعة عقب ورود بلاغ عن وجود أسد طليق وسط المحافظة.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن قوة أمنية باشرت عمليات تفتيش وتمشيط في منطقة دور الزراعة من جهة منطقة الأسود عند أطراف بعقوبة، بعد تلقي بلاغ يفيد بوجود أسد طليق في المنطقة.

وأضاف المصدر أن صورة جرى تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي قيل إنها للحيوان المذكور، إلا أنه لم يتم التحقق من مصداقيتها حتى الآن.

وأشار إلى أن عمليات البحث ما تزال مستمرة، بانتظار التأكد من حقيقة البلاغ وملابساته.