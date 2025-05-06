إسدال الستار على الحالة الجوية التي اجتاحت العراق والطقس يعود لطبيعته

شفق نيوز/ ذكرت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، ان الحالة الجوية غير المستقرة التي اجتاحت مناطق ومدن البلاد في الأيام الماضية تنتهي اليوم الثلاثاء، ويعود الطقس إلى طبيعته مع انخفاض درجات الحرارة.

وقال صادق عطية في قسم التنبؤ الجوي التابع للهيئة في منشور له اليوم، إنه "أُسدل الستار على الحالة الجوية التي رافقتنا، وانتهى تأثيرها، لتعود الأجواء إلى الهدوء".

وأضاف أنه "رغم ذلك، ما تزال بعض مناطق شمال البلاد تحت تأثير بقايا السحب الممطرة ، إضافة إلى بقايا تأثير موجة الغبار على شمال شرق وجنوب البلاد والتي اجتاحت البلاد يوم أمس، وهذه متوقع ان تنحسر تدريجيا".

وتابع عطية "كما يُتوقع اليوم نشاط خفيف للغبار المتصاعد في مناطق متفرقة نتيجة الرياح الشمالية الغربية السطحية النشطة".

وخاطب خبير التنبؤات الجوية الناس قائلا: أخرجوا واطمئنوا، فقد انقضت الحالة، والأجواء تعود إلى طبيعتها تدريجيا مع انخفاض درجات الحرارة.

وتعرضت مناطق ومدن العراق الى منخفض "خماسيني" خلال الأيام الخمسة الماضية سبب نشاطاً وتقلبات بالرياح السطحية، مع موجات غبار متوسط الى كثيف سببت تدني الرؤية الأفقية، اضافة الى ارتفاع بدرجات الحرارة، وكذلك زخات أمطار رعدية مع فترات من الغزارة، ورياح نشطة وهابطة من السحب في أماكن محدودة، مع التحذير من تجنب السفر برا وبحراً.