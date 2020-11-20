أسخن مناطق ديالى تشهد عودة اكثر من 170 اسرة

شفق نيوز/ اعلن مسؤول حكومي في محافظة ديالى، يوم الجمعة، عودة اكثر من 170 اسرة نازحة الى مناطق شمالي المقدادية ضمن خطط اعادة النازحين وتطبيع الاوضاع في المناطق المحررة.

وقال قائممقام المقدادية وكالةً حاتم عبد جواد التميمي لوكالة شفق نيوز"؛ ان "اكثر من 170 اسرة عادت الى مناطق سكناها في عدة قرى شمالي المقدادية بعد استحصالها مسبقا موافقات للعودة ضمن خطة واجراءات امنية وادارية"، مبينا ان "الاسر العائدة كانت تقطن مخيمات (الوند2 ومعسكر سعد في بعقوبة) والتي تم اغلاقها مؤخراً من قبل وزارة الهجرة والمهجرين".

واكد التميمي ان "اكثر من 200 اسرة متبقية لم تعد الى قرى شمالي المقدادية وبانتظار استكمال الإجراءات والموافقات الاصولية اللازمة، فيما لازالت قرى (الخيلانية وعرب فارس) خالية من السكان ولم تشهد عودة لدواع امنية".

واشار قائممقام المقدادية؛ الى "وجود 7 قرى جنوبي المقدادية نزحت عام 2013 بسبب مشاكل عشائرية لم تعد حتى الآن ويتطلب عودتها حل النزاعات العشائرية ومصالحة شاملة".

ولفت إلى أن "غالبية النازحين في تلك القرى يرفضون العودة بعد تكيفهم معيشيا في مناطق اخرى، وان الكثير منهم قد باعوا منازلهم وأملاكهم لصعوبة العودة".

وأضاف أن "الجهود والخطط الحكومية تركز لاعادة الحياة شمالي المقدادية امنيا وخدميا وانهاء ملف النزوح ومساعدة القرى الزراعية على معاودة مزاولة نشاطها المعيشي والزراعي".

ونزحت آلاف الأسر من مناطق العظيم السعدية جلولاء وشمال المقدادية وشرق المنصورية عام 2014 ابان اجتياح داعش لتلك المناطق ومعارك التحرير التي شهدتها تلك المناطق.