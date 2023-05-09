سخط من "التسويف".. الموظفون العراقيون يجددون تظاهراتهم لتعديل سلم الرواتب (صور)

شفق نيوز/ تظاهر العشرات من الموظفين من مختلف الوزارات العراقية للمرة الثانية في اقل من شهر، اليوم الثلاثاء، في ساحة التحرير وسط بغداد للمطالبة بتعديل سلم الرواتب وزيادة رواتبهم.

وقال احد المتظاهرين ويدعى محمد يونس لوكالة شفق نيوز، "إننا تظاهرنا اليوم في ساحة التحرير من أجل تنفيذ مطالبنا وهي تعديل سلم الرواتب لتحقيق العدالة بين جميع الموظفين"، مشيراً الى انه "حديثاً طرق مسامع الموظفين بأن الحكومة ليس لديها النية بتعديل سلم الرواتب وزيادة رواتبنا".

واضاف اننا "سنستمر بالتظاهرات في كل مرة ما لم تستجب الحكومة والبرلمان لمطالبنا التي هي من أبسط حقوق الموظف"، مؤكدا "وجود تفاوت كبير بين ما يتقاضاه الموظف بين وزارة واخرى على الرغم من حصولهما على نفس الدرجة الوظيفية".

ويقول موظف آخر ويُدعى عادل رشيد لوكالة شفق نيوز، إن "هذه التظاهرة تعبر عن سخط الموظفين من تسويف ومماطلة الحكومة لمطالبنا التي هي تحقيق واقرار سلم رواتب جديد يحقق العدالة لجميع الموظفين".

وطالب رشيد بـ"خفض رواتب الرئاسات الثلاث والدرجات الخاصة التي اثقلت كاهل الموازنة العامة"، مستدركا القول ان "تخفيض هذه الرواتب وتعديل سلم الرواتب بما يحقق العدالة بين الجميع سيحفف العبء عن الموازنة التي تذهب معظمها كرواتب للمسؤولين في الدولة".