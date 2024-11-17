سحوبات "مليونير".. رقم قد يغير حياة أي عراقي

شفق نيوز/ أحدثت سحوبات "مليونير" الترويجية في نسختها الأولى، موجة ترددت أصداؤها في أرجاء العراق، وذلك بعد أن شهدت السحوبات الافتتاحية والتي أقيمت أمس السبت، توزيع 560 جائزة نقدية علي الفائزين.

وبحسب بيان اطّلعت عليه وكالة شفق نيوز، أعلن "مليونير" عن السحب الكبير، وجاءت كالآتي:

• الأرقام الفائزة هي 6,9,13,25

• الجائزة الأولى بقيمة 20,000,000 مليون دينار: لم يتمكن أي مشارك من الفوز بالجائزة هذا الأسبوع

• الجائزة الثانية بقيمة 200,000 دينار: فاز مشارك واحد بالجائزة الثانية بعد مطابقة ثلاثة من أصل الأرقام الأربعة الفائزة

• الجائزة الثالثة بقيمة 5,000 دينار: فاز 47 مشاركاً بالجائزة الثالثة بعد مطابقة رقمين من أصل الأرقام الأربعة الفائزة

• الجائزة الرابعة بقيمة 1,000 دينار: فاز 258 مشاركاً بها بعد مطابقة رقم واحد من أصل الأرقام الأربعة الفائزة

أما نتائج سحب القرعة المضمونة فكانت:

• جائزة ال 1,000,000 دينار: حصل فائزان مضمونان يحملان رقم هوية السحب 15667420 ورقم هوية السحب 95184118 على 1,000,000 دينار لكل منهما.

• جائزة ال 100,000 دينار: حصل فائزان مضمونان يحملان رقم هوية السحب 88179795 ورقم هوية السحب 95605211 على 100,000 دينار لكل منهما

• جائزة ال 25,000 دينار: حصل 20 فائزاً مضموناً على 25,000 دينار لكل منهما (لمعرفة تفاصيل أرقام الهوية، يرجى زيارة https://millionaire.iq/ar/draw/previous-draw-results))

• جائزة ال 10,000 دينار حصل 230 فائزاً مضموناً على 10,000 دينار لكل منهما (لمعرفة تفاصيل أرقام الهوية، ، يرجى زيارة https://millionaire.iq/ar/draw/previous-draw-results))

ووفق البيان، فإن طريقة المشاركة في "مليونير"، تتم عبر الدخول في سحوبات "مليونير" بمجرد إنشاء حساب على www.millionaire.iq وشراء قنينة مياه أو أكثر بقيمة 3,000 دينار لكل منها، يختارون بموجبها 4 أرقام من أصل 40 رقماً، مستخدمين وسائل الدفع المتاحة على الموقع.

وبالنسبة للمشاركين الذين يفضلون المعاملات النقدية، سيكون بمقدورهم الاشتراك من خلال شبكة واسعة من المحلات التجارية في العراق، كما هو مفصل على الموقع.

تمنح كل قنينة مياه للمشاركين فرصة واحدة للدخول في السحب الكبير للحصول على فرصة للفوز بالجائزة الكبرى التي تبلغ قيمتها 20,000,000 مليون دينار، أو الجائزة الثانية بقيمة 200,000 دينار، أو الجائزة الثالثة بقيمة 5,000 دينار، أو الجائزة الرابعة بقيمة 1,000 دينار.

بالإضافة إلى ذلك، سيمنح المشترك الدخول مباشرة في سحب القرعة للحصول على فرص للفوز بـ 254 جائزة نقدية أسبوعية مضمونة، منها جائزتان مضمونتان بقيمة مليون دينار لكل منها.

تتم بث سحوبات "مليونير" الأسبوعية، والتي يتعاون على تقديمها الممثل والمؤلف أثير كشكول، والإعلامية شاهي حمو، مباشرة على قناة الرابعة الفضائية، وعلى الموقع الالكتروني لـ"مليونير " وصفحات فيسبوك ويوتيوب.

وتتمم إدارة سحوبات "مليونير" من قبل شركة "باهض الخير" عراقية المنشأ ومتعددة الأنشطة التجارية، بالتعاون مع "إي وينجز" والتي كانت قد قامت بإطلاق وتشغيل "محظوظ"، السحب الأسبوعي الأول من نوعه في دولة الإمارات وإدارة عملياته متوجة خلال ثلاثة أعوام 66 مليونيراً وأكثر من مليوني فائز حصلوا على جوائز نقدية تجاوزت قيمتها الإجمالية 136 مليون دولار أميركي.