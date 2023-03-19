سحب يد مسؤولين في الصحة العراقية "سربوا أدوية للقطاع الخاص"

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة العراقية، يوم الأحد، أن وزيرها صالح الحسناوي سحب يد عدد من المسؤولين في احدى دوائر الوزارة بناءا على ثبوت تسريب ادوية للقطاع الخاص.

وقالت الوزارة في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي وبناءا على معلومات تم التأكد منها عن تسريب ادوية مستوردة للمؤسسات الحكومية في دائرة صحة صلاح الدين وتم تسريبها للقطاع الخاص، وجه وبشكل عاجل بإرسال فريق متخصص من دائرة التفتيش في مركز الوزارة.

وأَضاف البيان، أنه وبعد التأكد من صحة المعلومات وجه الوزير بسحب يد المعنيين عن الموضوع وتشكيل لجنة متخصصة للتحقيق بشكل معمق في تفاصيل الحادثة واحالة الذين تثبت مسؤوليتهم للجهات المختصة وحسب القوانين النافذة.