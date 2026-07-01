سحب يد مدير عام شركة تصنيع الحبوب في التجارة العراقية.. وثيقة

شفق نيوز- بغداد

أصدر وزير التجارة مصطفى نزار جمعة، يوم الأربعاء، أمراً وزارياً بسحب يد مدير عام الشركة العامة لتصنيع الحبوب، محسن محمد ناصر، وتكليف مدير عام الشركة العامة لتجارة الحبوب، حيدر نوري جبر، بإدارة الشركة إضافة إلى مهامه الأصلية.

وبحسب الأمر الوزاري رقم (182)، تنشره ادنها وكالة شفق نيوز، فإن القرار يقضي بسحب مدير عام الشركة العامة لتصنيع الحبوب، محسن محمد ناصر، لمدة (60) يوماً، وتكليف مدير عام الشركة العامة لتجارة الحبوب، حيدر نوري جبر، بتولي مهام إدارة الشركة العامة لتصنيع الحبوب، إضافة إلى مهامه الأصلية.

ونص الأمر على أن القرار استند إلى الصلاحيات المخولة لوزير التجارة بموجب أحكام قانون انضباط موظفي الدولة رقم (14) لسنة 1991، على أن يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ صدوره.