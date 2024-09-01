سحب يد مديرين ومسؤولين بالخطوط الجوية العراقية اثر تأخير الرحلات بمطار بغداد

شفق نيوز/ وافق وزير النقل رزاق محيبس السعداوي، على توصيات اللجنة التحقيقية المشكلة بشأن تأخير بعض الرحلات الجوية بمطار بغداد الدولي أمس السبت.

وتقرر سحب يد 6 من المسؤولين بخطوط الجوية العراقية على رأسهم مدير عام الخطوط مناف عبدالمنعم، وتكليف ذوالفقار عبدالحسين بديلا عنه خلال فترة سحب اليد، وفقا لكتاب رسمي صادر اليوم عن الوزارة.

وتناقل ناشطون على مواقع التواصل مقاطع فيديو تظهر فوضى في مطار بغداد الدولي صباح أمس السبت بسبب تأخير عدد من الرحلات.

و أعلن بعدها وزير النقل رزاق محيبس السعداوي، تشكيل لجنة تحقيقية برئاسة الوكيل الإداري للوزارة من أجل الوقوف على ملابسات تأخر رحلات السفر في مطار بغداد الدولي.