سحب ممطرة تتوافد إلى سماء العراق

شفق نيوز/ أفاد الراصد الجوي العراقي علي الجابر الزيادي، يوم السبت، ببدء توافد عبور المنخفضات المحملة بـ السحب الممطرة في سماء البلاد.

وقال الجابر، لوكالة شفق نيوز، إن يوم الثلاثاء القادم ستكون فيه أول حالة ماطرة متوسطة الشدة وتشمل أماكن مختلفة ومتفرقة خاصة وسط وجنوبي البلاد، وتكون أمطار متفرقة.

وأشار الزيادي إلى أن هناك حالة مطرية أخرى هذا الشهر ومطلع نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل وقد تكون زيادة هطول الأمطار ببعض الأماكن.

وتشهد عموم مناطق البلاد انخفاضا ملحوظا بدرجات الحرارة، وسط توقعات بانخفاض مستمر خلال الايام المقبلة.