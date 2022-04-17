في بغداد .. سجن زوجين يقومان بابتزاز الشباب عبر "أفعال لا أخلاقية"

شفق نيوز/ أصدرت المحكمة الجنائية المركزية اليوم الأحد حكمها بسجن زوجين قاما باستدراج شخص ومساومة ذويه على دفع فدية مالية مقابل إطلاق سراحه.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان اليوم، أن "المجرمين قاما باستدراج المشتكي عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي بغية تقديم المساعدة المالية للمجرمة وبعد دخوله المنزل قام زوجها بضربه وتصويره بعد إجباره على القيام بأفعال لا أخلاقية".

وأضاف "تم الاتصال بذوي المشتكي ومطالبتهم دفع فدية مالية مقابل إغلاق الموضوع واثناء التحقيق والمحاكمة اتضح بأنهما كان يزاولان عملية الابتزاز لعديد من المواطنين بنفس الأسلوب".