سجن "الحوت" يجهز على نزيل آخر في أقل من أسبوع

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني في ذي قار، يوم الأربعاء، بوفاة نزيل داخل سجن الناصرية المركزي جنوب غربي المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "نزيلا يبلغ من العمر 51 عاما من اهالي محافظة ميسان، محكوماً بالسجن لمدة 15 عاما لإدانته وفق احكام المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب توفي داخل سجن الناصرية المركزي (الحوت)".

وبين المصدر، ان "سبب وفاة النزيل هو اصابته بضيق تنفس".

ويوم السبت الماضي، افاد مصدر في محافظة ذي قار، بوفاة "نزيل خطير" داخل سجن الناصرية المركزي جنوب غربي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "نزيلا يبلغ من 34 عاما من اهالي العاصمة بغداد محكوماً بالاعدام أربع مرات توفي داخل سجن الناصرية المركزي (الحوت)"، مبينا ان "سبب الوفاة ألم حاد في الصدر، حيث تم نقل الجثة للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها".