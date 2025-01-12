سجناء في بغداد يبتكرون ثلاثة تطبيقات الكترونية.. صور

شفق نيوز/ أعلن سجن الكرخ المركزي في بغداد، يوم الاحد، عن تحقيق "إنجاز فريد" لنزلائه في المركز التعليمي الجامعي، حيث نجحوا في تطوير ثلاثة تطبيقات تخدم المجتمع بشكل مباشر.

ذكرت ذلك إدارة السجن في بيان صحفي ورد إلى وكالة شفق نيوز، وأضافت أن هذه الابتكارات تضمنت "تطبيق صحي" لدعم خدمات الرعاية الصحية، و"تطبيق شكاوى مراكز الشرطة" لتعزيز الشفافية وتحسين الأداء، بالإضافة إلى "تطبيق شكاوى المواطنين" الذي يهدف إلى تسهيل وصول صوت المواطن إلى الجهات المعنية.

ونقل البيان عن مدير قسم سجن الكرخ المركزي مؤمن أبو بكر خدر، قوله، إن المركز التعليمي الجامعي في السجن يمثل نموذجًا يحتذى به في تأهيل النزلاء وتمكينهم من تطوير مهاراتهم لخدمة المجتمع

وأوضح أن هذه المبادرة التعليمية ليست مجرد إنجاز محلي، بل هي خطوة نحو تحويل المؤسسات الإصلاحية في العراق إلى مراكز للابتكار والإنتاج.