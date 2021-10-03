ست مناطق عراقية ضمن الاعلى بدرجات الحرارة في العالم.. جدول

شفق نيوز/ سجلت ست مناطق في ثلاث محافظات عراقية جنوبية، يوم الاحد، أعلى معدل في درجات الحرارة في العالم خلال الساعات الـ24 الماضية.

ونشرت محطة "بلاسيرفيل" في كاليفورنيا الأمريكية، جدولاً من 15 منطقة ومدينة عالمية سجلت أعلى درجات بالحرارة في العالم خلال آخر 24 ساعة.

وبين الجدول أن منطقة "ماون" في دولة بوتسوانا الافريقية سجلت أعلى درجة حرارة بالعالم وبواقع 52 درجة مئوية، تليها بالمرتبة الثانية منطقة "عمادية" في ايران وبواقع 46 درجة مئوية، تليها بالمرتبة الثالثة مدينة "عبادان" في ايران أيضاً وبواقع 45.3 درجة مئوية، ومن ثم جاءت منطقة "حي الحسين" في محافظة البصرة أقصى جنوبي العراق رابعاً وبواقع 45 درجة مئوية، وجاءت منطقة "مطار البصرة الدولي" خامساً بدرجة حرارة بلغت 44.9 درجة مئوية.

وبحسب الجدول أيضاً فأن منطقة "الجهراء" في الكويت جاءت سادساً حيث سجلت درجة حرارة 44.7 درجة مئوية، وجاءت مدينة "الناصرية" مركز محافظة ذي قار، جنوبي العراق سابعاً وبدرجة حرارة بلغت 44.6 درجة مئوية، ثم جاءت منطقة "الصليبية" في الكويت ثامناً وبدرجة حرارة بلغت 44.6 درجة، كما جاءت منطقة "العبدلي" في الكويت تاسعاً وبدرجة حرارة 44.3 درجة مئوية، وجاءت مدينة "الاحواز" في ايران عاشراً وبدرجه حرارة 44.3 درجة مئوية، تليها مدينة "العمارة" مركز محافظة ميسان في المرتبة الـ 11 بدرجة حرارة 44.2 درجة مئوية، وجاءت منطقة "مطار الملك فهد" في السعودية في المرتبة 12 بدرجة حرارة 44.1 درجة مئوية، وجاءت منطقة "الصابرية" في الكويت بالمرتبة 13 بدرجة حرارة بلغت 44.1 درجة مئوية، تليها منطقة "علي الغربي" في محافظة ميسان بالمرتبة 14 بدرجة حرارة 44 درجة مئوية، تليها منطقة "الفاو" في محافظة البصرة بالمرتبة الاخيرة بدرجة حرارة 44 درجة مئوية.

ادناه الجدول بأعلى درجات الحرارة بالعالم