ست مدن عراقية ضمن أعلى دول العالم بدرجات الحرارة "جدول"

شفق نيوز/ سجلت 6 مناطق في العراق، يوم السبت ، أعلى معدلات درجات الحرارة على مستوى العالم خلال الساعات الـ24 الماضية .

ونشرت محطة "بلاسيرفيل" في كاليفورنيا الأمريكية، جدولاً من 15 منطقة ومدينة عالمية سجلت أعلى درجات بالحرارة في العالم خلال آخر 24 ساعة.

وبين الجدول أن مدينة " هيرموسيلو" في المكسيك سجلت أعلى درجة حرارة بالعالم، وبواقع 46.5 درجة مئوية ، تليها بالمرتبة الثانية " مدينة عبادان" في إيران وبواقع 46.4 درجة مئوية، تليها بالمرتبة الثالثة مدينة "العمارة" في العراق وبواقع 46.2 درجة مئوية، ومن ثم جاءت مطار البصرة الدولي رابعاً وبواقع 46.2 درجة مئوية، وجاءت مدينة العمادية في إيران خامساً بدرجة حرارة بلغت 46.1 درجة مئوية.

وبحسب الجدول أيضاً جاء مطار الكويت الدولي في الكويت سادساً حيث سجلت درجة حرارة 45.9 درجة مئوية، وجاءت مدينة "الناصرية" في العراق، سابعاً بدرجة حرارة بلغت 45.8 درجة مئوية، ثم جاءت مدينة " الفاو" في العراق ثامناً بدرجة حرارة بلغت 45.7 درجة، كما جاءت مدينة "صافي اباد" في إيران تاسعاً بدرجة حرارة 45.5 درجة مئوية.

وجاءت مدينة "علي الغربي" في العراق عاشراً بدرجة حرارة 45.1 درجة مئوية، تليها منطقة " الاحواز" في ايران في المرتبة الـ 11 بدرجة حرارة 44.9 درجة مئوية، وجاءت مدينة "السماوة" في العراق في المرتبة 12 بدرجة حرارة 44.9 درجة مئوية، وجاءت "مطار فهد الدولي" في السعودية بالمرتبة 13 بدرجة حرارة بلغت 44.8 درجة مئوية ، تليها "خانوك" في إيران بالمرتبة 14 بدرجة حرارة 44.7 درجة مئوية، تليها مدينة "الاحساء" في السعودية بالمرتبة الاخيرة بدرجة حرارة 44.5 درجة مئوية.