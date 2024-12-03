سبع محافظات عراقية تعطل الدوام الرسمي لمناسبة دينية

شفق نيوز/ أعلنت سبع محافظات عراقية، اليوم الثلاثاء، تعطيل الدوام الرسمي يوم الخميس المقبل بمناسبة وفاة فاطمة الزهراء بنت نبي الإسلام محمد بن عبدالله.

والمحافظات السبع التي أعلنت تعطيل الدوام هي: بابل، وواسط، وكربلاء، وميسان، والبصرة، والنجف، والمثنى.

ويحيي المسلمون الشيعة هذه المناسبة الدينية في العتبات المقدسة وخاصة النجف عند مرقد زوج الزهراء الامام علي بن أبي طالب ابن عم النبي، وفي كربلاء بمرقد ابنها الإمام الحسين بن علي.