ست بعثات عالمية تزور العراق للتنقيب عن الآثار في ذي قار

شفق نيوز/ كشفت مفتشية آثار ذي قار، اليوم السبت، عن قرب وصول 6 بعثات تنقيب عالمية إلى المناطق الاثرية في المحافظة التي تقع الى الجنوب من العراق.

وقال مدير المفتشية، شامل الرميض لوكالة شفق نيوز، ان "محافظة ذي قار ستشهد اعتباراَ من نهاية الشهر الحالي، ولغاية مطلع الشهر المقبل، وصول 6 بعثات تنقيب عالمية إلى المناطق الاثرية في المحافظة لغرض إكمال ما تم البدء به من قبل هذه البعثات في وقت سابق".

وأوضح أن "البعثات التنقيبية تحمل جنسيات إيطالية وفرنسية وأمريكية وبريطانية"، لافتا إلى أن "أبرز المواقع التي سيتم التنقيب فيها: اريدو، وتل زرغل، ولگش، ولارسا، وگرسو في مناطق وسط وشمالي ذي قار".

وتضم ذي قار نحو 1200 موقع أثري يعود معظمها إلى عصر فجر السلالات والحضارات السومرية والاكدية والبابلية والأخمينية والفرثية والساسانية والعصر الإسلامي.

وتعد المحافظة من أغنى المدن بالآثار الأثرية المهمة، إذ تضم بيت النبي إبراهيم وزقورة أور التاريخية، فضلاً عن المقبرة الملكية وقصر شولكي ومعبد دب لال ماخ الذي يعد أقدم محكمة في التاريخ.

وتعرضت آثار العراق الى عملية نهب وسرقات بعد العام 2003، وكذلك بعد اجتياح تنظيم داعش لعدد من مدن العراق في أواسط العام 2014، واستغل بيع الاثار لتمويل عناصره.