"ستنقلب الأجواء كلياً".. تفاصيل جديدة عن موجة البرودة المتوقعة في العراق

شفق نيوز/ ذكر راصد جوي عراقي، يوم الثلاثاء، تفاصيل جديدة عن موجة البرودة المتوقعة في البلاد، مشيرا إلى أن الأجواء ستنقلب كلياً بدءا من الجمعة المقبل.

وقال صادق عطيه في منشور له على موقع فيسبوك، طالعته وكالة شفق نيوز، إن الثلوج ستتساقط بغزارة على مناطق واسعة من وسط وشمال وشرق تركيا يومي الأربعاء والخميس وستصل لمناطق منخفضة ترتفع 200 م عن سطح البحر"، متوقعا كذلك أن "تشهد مدينة السليمانية هطولات ثلجية يوم الجمعة يصل للمناطق المنخفضة فيها".

وأرجع الراصد عطيه سبب ذلك إلى "تأثيرات النزول القطبي الذي يتحرك إلى مناطقنا خلال اليومين المقبلين"، موضحا "سنشهد تقلبات واضحة بدرجات الحرارة وتنقلب الأجواء كلياً اعتبارا من الجمعة في مدن شمال البلاد ، تتبعها بالانخفاض باقي مدن البلاد يوم السبت وتبلغ ذروة الانخفاض يومي الأحد والاثنين ثم تعود للارتفاع مجددا وبشكل تدريجي".

وأشار إلى أن "مدن الجنوب والفرات الاوسط ستكون الأجواء فيها أكثر اعتدالا خلال النهار يومي السبت والأحد مع برودة نسبية خلال الصباح والليل"، لافتا إلى أن "الانخفاض واضح جدا شمال ووسط وغرب البلاد".

وتابع "لا توجد أي حالة جوية ممطرة في أغلب مدن البلاد خلال الفترة القريبة لكن مدن شمال البلاد وصلاح الدين وديالى ستتعرض لهطول زخات مطر بسبب تأثير المنخفض ليل الخميس والجمعة ، مع هطول ثلجي يشمل المناطق الجبلية في دهوك وشمال اربيل".

وفي وقت سابق اليوم، قال خبير الأرصاد الجوية آراس جبار، أن إقليم كوردستان يتعرض إلى موجة باردة يصاحبها تساقط للثلوج اعتبارا من يوم غد الأربعاء، واصفا هذه الموجة بـ"الكثيفة".

وأمس الاثنين، توقع الراصد الجوي علي الجابر الزيادي، دخول موجة برد جديدة الى المدن العراقية بدءا من الخميس المقبل، فيما توقع المتنبئ الجوي صادق عطية انخفاض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر المئوي وهطول الثلوج في المناطق الجبلية أواخر الشهر الجاري ومطلع الشهر المقبل.