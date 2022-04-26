إستمرار تساقط الأمطار في العراق مع تراجع ملحوظ بدرجات الحرارة

شفق نيوز/ توقعت هيئة الانواء الجوية، ان تشهد البلاد خلال اليومين المقبلين طقسا ممطرا متفاوت الشدة بدرجات حرارة دون 35 مئوية.

وذكرت الهيئة في بيان، ان طقس يوم غد الاربعاء سيكون في المنطقة الوسطى صحوا الى غائم جزئي والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20)كم/س بمدى رؤية (6-8)كم.وفي المنطقة الشمالية غائما مع تساقط امطار متفاوتة الشدة تكون رعدية احيانا والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20)كم/س بمدى رؤية(6-8)كم.وفي المنطقة الجنوبية غائما جزئيا الى غائم مع فرصة لتساقط زخات مطر متفرقة والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة (5-10)كم/س بمدى رؤية(6-8)كم.

وتكون درجة الحرارة الصغرى في بغداد 20 مئوية والعظمى 32 مئوية.

وتسجل ادنى درجة حرارة صغرى في اربيل وتكريت 15 مئوية واعلاها في النجف والبصرة 21 مئوية وادنى درجة حرارة عظمى في السليمانية 29 مئوية واعلاها في ديالى والانبار والناصرية والبصرة 34 مئوية.

ويكون طقس يوم الخميس المقبل بعموم المناطق غائما مع فرصة لتساقط امطار متفاوتة الشدة تكون رعدية احيانا مع ارتفاع قليل لدرجات الحرارة.