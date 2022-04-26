سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

إستمرار تساقط الأمطار في العراق مع تراجع ملحوظ بدرجات الحرارة

Category: مجتـمع

Date: 2022-04-26T07:40:43+0000
إستمرار تساقط الأمطار في العراق مع تراجع ملحوظ بدرجات الحرارة

شفق نيوز/ توقعت هيئة الانواء الجوية، ان تشهد البلاد خلال اليومين المقبلين طقسا ممطرا متفاوت الشدة بدرجات حرارة دون 35 مئوية.

وذكرت الهيئة في بيان، ان طقس يوم غد الاربعاء سيكون في المنطقة الوسطى صحوا الى غائم جزئي والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20)كم/س بمدى رؤية (6-8)كم.وفي المنطقة الشمالية غائما مع تساقط امطار متفاوتة الشدة تكون رعدية احيانا والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20)كم/س بمدى رؤية(6-8)كم.وفي المنطقة الجنوبية غائما جزئيا الى غائم مع فرصة لتساقط زخات مطر متفرقة والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة (5-10)كم/س بمدى رؤية(6-8)كم.

وتكون درجة الحرارة الصغرى في بغداد 20 مئوية والعظمى 32 مئوية.

وتسجل ادنى درجة حرارة صغرى في اربيل وتكريت 15 مئوية واعلاها في النجف والبصرة 21 مئوية وادنى درجة حرارة عظمى في السليمانية 29 مئوية واعلاها في ديالى والانبار والناصرية والبصرة 34 مئوية.

ويكون طقس يوم الخميس المقبل بعموم المناطق غائما مع فرصة لتساقط امطار متفاوتة الشدة تكون رعدية احيانا مع ارتفاع قليل لدرجات الحرارة.

related

تراجع طفيف بالاصابات وارتفاع بالوفيات بكورونا العراق

Date: 2021-09-28 13:12:49
تراجع طفيف بالاصابات وارتفاع بالوفيات بكورونا العراق

الصحة العراقية: لقاح كورونا لا يقي من كورونا بنسبة 100%

Date: 2021-02-24 04:51:44
الصحة العراقية: لقاح كورونا لا يقي من كورونا بنسبة 100%

كورونا العراق.. الإصابات تتخطى 130 ألفاً والوفيات تقترب من 5 آلاف

Date: 2020-08-03 12:26:48
كورونا العراق.. الإصابات تتخطى 130 ألفاً والوفيات تقترب من 5 آلاف

برلماني يدعو الحكومة لمواجهة تداعيات الحرب الروسية - الأوكرانية: العراق سيتأثر اقتصادياً

Date: 2022-03-06 11:26:51
برلماني يدعو الحكومة لمواجهة تداعيات الحرب الروسية - الأوكرانية: العراق سيتأثر اقتصادياً

العراق يسجل انخفاضاً ملحوظاً بإصابات كورونا وتصاعداً طفيفاً بالوفيات

Date: 2021-06-05 13:07:13
العراق يسجل انخفاضاً ملحوظاً بإصابات كورونا وتصاعداً طفيفاً بالوفيات

وفاة ممثل خامنئي في العراق لإصابته بفيروس كورونا

Date: 2020-11-03 14:16:40
وفاة ممثل خامنئي في العراق لإصابته بفيروس كورونا

العراق يستقبل ملايين الجرعات استعداداً لموجات وبائية أشد خطورة

Date: 2021-11-13 08:47:50
العراق يستقبل ملايين الجرعات استعداداً لموجات وبائية أشد خطورة

مسجدي: ايران ارسلت مع ظريف طنا من المساعدات الطبية للعراق لمواجهة كورونا

Date: 2020-07-19 08:59:18
مسجدي: ايران ارسلت مع ظريف طنا من المساعدات الطبية للعراق لمواجهة كورونا