ستغيّر الموقف المائي رأساً على عقب.. العراق يترقب أمطاراً وسيولاً هي الأكبر في تاريخه

شفق نيوز/ تترقب وزارة الموارد العراقية، موجة أمطار غزيرة وسيول هي الأكبر في تاريخ البلاد، وفقاً لما أعلنه مصدر مسؤول في الوزارة.

وقال المصدر الذي رفض الإشارة الى اسمه في حديث لوكالة شفق نيوز، إنه "بحسب التوقعات الجوية والدلائل فأن الأمطار والسيول القادمة خلال الـ 72 ساعة غير مسبوقة وستغيّر الموقف المائي في العراق رأساً على عقب على اكثر الترجيحات".

وبين، ان "الوضع المائي مازال حرجاً وان الامطار الغزيرة لا تفي اغراض التخزين دون السيول التي لم تتدفق بمعدلاتها خلال الموسم الشتوي الماضي".

واضاف المصدر ان "الامطار والفيضانات المرجحة ستحدد الموقف المائي في عموم البلاد وسط تفاؤل كبير يسود الاوساط المعنية".

ويوم الخميس الماضي (6 / 4 / 2023) قال الراصد الجوي العراقي علي الجابر الزيادي، إن البلاد ستتعرض لأمطار استثنائية لم تشهدها منذ عقد التسعينيات، وذلك بدءا من منتصف الأسبوع المقبل.

من جانبها أعلنت مديرية الانواء الجوية والرصد الزلزالي في اقليم كوردستان، أن الإقليم على موعد مع موجة أمطار غزيرة خلال الأسبوع المقبل.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انه "إبتداءً من يوم الاثنين ولغاية يوم الجمعة من الأسبوع المقبل تجتاح محافظات الاقليم موجة أمطار غزيرة".

واضافت ان "الموجة ستشمل جميع المناطق حيث ستكون خفيفة يوم الاثنين لكنها ستتحول إلى أمطار غزيرة خلال يومي الثلاثاء والأربعاء".